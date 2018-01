Das Mittelalter-Abenteuer Kingdom Come Deliverance hat von Publisher Deep Silver einen neuen Trailer spendiert bekommen. In diesem sind einige Szenen aus dem Spiel zu sehen, die das Spiel noch einmal näher beleuchten und die Story grob umfassen. Zu sehen sind die atemberaubenden Landschaften, wilde Kämpfe und friedliche Zeiten, die der Protagonist durchlebt. Kingdom Come Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Deep Silver (via Youtube)