Fe – Release im kommenden Monat

Das Studio Zoink Games hatte auf der Gamescom, ihr neues Spiel Fe vorgestellt. Heute gab das Studio neue Informationen bekannt.

Fe erscheint schon nächsten Monat

Ihr werdet schon im kommenden Monat, in dem fantasiereichen Titel durch einen dunklen nordischen Wald rennen, klettern und gleiten. Neben Playstation 4 wird das Spiel auch für Xbox One, Nintendo Switch und PC am 16. Februar erscheinen. Für eine kleine Auffrischung eurer Erinnerungen hier noch einmal der Gamescom Trailer.

Quelle: Electronic Arts (via Youtube)