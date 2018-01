Donkey Kong Country: Tropical Freeze – Port mit Extras kommt auf die Switch

Als in der Nintendo Direct von Donkey Kong die Rede war, hatten sich viele Fans eine Ankündigung eines neuen Teils gewünscht. Am Ende stellte es sich jedoch heraus, dass ein Port von Donkey Kong Country: Tropical Freeze auf die Switch kommen wird. Dabei wird das Spiel genauso spielbar sein, wie es zu seiner Zeit auf der Wii U möglich war, auch im 2 Spieler-Modus. Der Clou des Ports kommt jedoch mit der Einführung eines neuen Charakters.

Funkige Abenteuer

In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erlebt Funky Kong sein Debut als spielbarer Charakter. Bisher war er immer dafür zuständig, euch entweder in den alten Spielen in bereits besuchte Gebiete zu bringen und in der Returns-Reihe leitete er den Laden. Nun tritt er selbst der Action bei, mitsamt seinem stylischen Surfbrett. Damit kann er schweben und nicht von Stacheln verletzt werden. Des weiteren kann Funky endlos rollen und unter Wasser endlose Wirbler ausführen. Außerdem besitzt er fünf Herzen, somit stellt er wahrscheinlich eine Art Easy-Modus für Anfänger dar. Donkey Kong Country: Tropical Freeze erscheint am 04. Mai für die Switch.

