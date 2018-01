Death Stranding – Neue Details bekannt

Death Stranding ist aktuell eines der größten Mysterien der Videospielwelt. Bis auf einige Trailer, war bisher nicht viel über den neuen Geniestreich von Hideo Kojima bekannt. Bis jetzt.

Der Tod ist nicht das Ende

In Death Stranding nimmt der virtuelle Tod eine zentrale Rolle im Gameplay Bereich ein. Stirbt der Protagonist, welcher von Norman Reedus verkörpert wird, dann bewegt er sich in einer Art Zwischenwelt und kann diese Erkunden. Es scheint, als sei der Zeitpunkt, zu dem man wieder ins Spiel einsteigt entscheidend für den Storyverlauf. Neben dem Tod, der in den Trailern omnipräsent scheint, nehmen auch die Neugeborenen eine wichtige Rolle in Sachen Spielmechanik ein. Welche genau ist noch nicht bekannt. Auch der Regen soll ein wichtiger Aspekt des Spiels sein und wurde von Kojima als “Timefall” betitelt. Genauere Informationen zum Release sind allerdings noch nicht bekannt. Death Stranding erscheint PS4-Exklusiv.

Quelle: ign.com