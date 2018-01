Darkest Dungeon – Releasetermin für die Switchfassung bekannt

Bereits im Jahr 2016 erschien das Gothic Horrorspiel Darkest Dungeon für den PC und später auch für die Playstation 4, Playstation Vita und Xbox One. Daher war es nur eine Frage der Zeit bis der beliebte Indiehit auch für die Nintendo Switch erscheint. Heute hat Entwickler Red Hook Studion den Releasetermin der Switch Fassung bekannt gegeben. Demnach wird das Spiel am 18 Januar im Nintendo eShop angeboten. Neben dem Hauptspiel können auch die DLCs The Crimson Court und The Shieldbreaker separat erworben werden. Dabei erweitert The Crimson Court die Kampagne während The Shieldbreaker eine neue spielbare Klasse ins Spiel bringt. Ein dritter DLC ist mit The Color of Madness ebenfalls schon angekündigt. Zu eben diesen wird es in den nächsten Monaten weitere Infos geben. Jedoch ist schon bekannt das dieser für alle Plattformen zur selben Zeit erscheinen wird.

Darkest Dungeon – Release Trailer

Quelle: darkestdungeon.com