Cyberpunk 2077 – Weitere Lebenszeichen auf Twitter

Das Entwicklerstudio CD Projekt RED ist bekannt für seine The Witcher-Trilogie, doch bereits seit 2012 ist bekannt, dass das Entwicklerteam am nächsten Titel Cyberpunk 2077 arbeitet. Bereits seit der Ankündigung des Titels gab es rar gesäte Informationen, ein Trailer aus dem Jahre 2013 ist das einzige, was man vom Spiel bisher zu sehen bekommen hat. Doch nun gab es neue Lebenszeichen auf dem offiziellen Twitter-Account des Studios.

Beep

Auf diesem meldeten sich die Entwickler mit einem simplen *beep* zurück. Was es damit auf sich hat, bleibt zunächst abzuwarten. Eventuell werden in diesem Jahr weitere Informationen zum Spiel folgen, allerdings soll das Release-Datum erst 2019 enthüllt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Für alle Interessierten haben wir noch einmal den Trailer aus dem Jahr 2013 eingebettet.

Quelle: Cyberpunk Game