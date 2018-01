Assassin’s Creed Rogue Remastered – Last Gen Titel bekommt Remaster

Lange gab es Spekulationen über eine Assassin’s Creed Rogue Remastered Version. Jetzt haben diese Spekulationen ein Ende genommen, denn jetzt ist es offiziell.

Assassin’s Rogue Remastered ist offiziell

Am 20. März wird die überarbeitete und vollständige Version des Last Gen Titels erscheinen. Neben 4K Auflösung auf PS4 Pro und Xbox One X werden alle DLCs sowie zwei neue Bonusepisoden enthalten sein. Ubisoft Sofia hat auch die Entwicklung des Remasters übernommen und verspricht, dass die ursprünglichen Bugs diesmal ausgemerzt sein sollen. Wer den Titel also in der letzten Generation verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Chance.

Quelle: Ubisoft US (via Youtube)