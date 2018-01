Tetris – Junge Frau in Spielmodul verliebt

In der heutigen Zeit gibt es nahezu keine Grenzen und Tabus mehr, wenn es um die wahre Liebe geht. So auch im sonnigen Florida. Dort hat sich jetzt eine junge Frau zu ihrer Objektsexualität bekannt und sich geoutet.

Wo die Liebe hinfällt…

Die junge Frau gab an, dass sie sich schon früher eher zu Objekten statt zu anderen Menschen hingezogen fühlte. Auch auf der sexuellen Ebene. Wie sie selbst sagte, war sie schon, unter anderem, in ein Laufband und einen GPS Tracker “verknallt”. Doch die wahre Liebe scheint sie in einem klassischen Tetris Modul gefunden zu haben. Diese Liebe geht soweit, dass sie nach ihrem Abschluss plant, das Spiel im engsten Kreis zu heiraten. Angeblich spielt sie mehr als 12 Stunden pro Tag Tetris in jeder Form. Egal ob auf dem Game Boy, Smartphone oder sonst wo. Manchmal wird aus einem Hobby Leidenschaft und aus Leidenschaft Liebe.

Quelle: NintendoLife