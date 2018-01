Subnautica – Verlässt noch in diesem Monat den Early Access

Die Entwickler von Unknown Worlds gaben passend zum Beginn des neuen Jahres den Veröffentlichungstermin des Unterwasser-Abenteuers Subnautica für den PC bekannt. Das Spiel befindet sich seit 2014 in der Early-Access-Phase und soll diese nun zum 23. Januar 2018 verlassen. Die Vollversion von Subnautica wird via Steam für den PC erhältlich sein. Um die Veröffentlichung von Version 1.0 zu feiern, werden die Verantwortlichen Entwickler einen Live-Stream abhalten, den ihr euch am 24. Januar um 03:15 Uhr deutscher Zeit auf twitch.tv zu Gemüte führen könnt.

Quelle: Unknown Worlds (via Pressemitteilung)