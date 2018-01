Sea of Thieves – Limitierter Controller vorbestellbar

Passend zum Piratenabenteuer Sea of Thieves, das am 20. März 2018 für Xbox One und PC erscheinen wird, könnt ihr einen exklusiven Xbox Wireless Controller erwerben, der vom Design am Titel angelehnt ist. Für rund 70 € könnt ihr das Stück euer Eigen nennen, welches schon ab 06. Februar 2018 erhältlich sein wird. Falls ihr den Controller nicht direkt im offiziellen Shop bestellen wollt, bietet euch der Versandriese Amazon eine Alternative. Allerdings ist der Versand hier auf den 13. Februar 2018 datiert.

Mit dem Xbox Wireless Controller – Sea of Thieves Limited Edition kannst du den Anker lichten und stilvoll kämpfen, segeln und Loot erbeuten. Blicke in die finsteren Tiefen des durchscheinend dunkellila Designs mit gelaserten Seepocken, einem goldenen Trigger und einem geheimnisvollen Totenkopf, der im Dunkeln leuchtet. Der Controller bietet benutzerdefinierte Tastenzuweisung. An die 3,5-mm-Stereo-Headsetbuchse kannst du kompatible Headsets anschließen. Umfasst Bluetooth zum Spielen, Plündern und Rauben auf PCs und Tablets mit Windows 10.

Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 für Xbox One und PC und wird, falls ihr Vorbesteller des Spiels seid, einen Zugang zur Pre-Release-Beta bieten. Zudem gibt es ein Black Dog-Pack mit exklusiven Kleidungsstücken und Gegenständen. Falls ihr zusätzlich den Controller vorbestellt, erhaltet ihr das exklusive Ferryman Clothing-Set, Xbox Live Gold und eine Game Pass-Mitgliedschaft für 14 Tage.

