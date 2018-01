Final Fantasy XV – Royal Edition offenbar geplant

Ende 2016 erschien mit Final Fantasy XV das letzte große Final Fantasy XV. Etliche Jahre war das Spiel in Entwicklung und hat die Fangemeinde der beliebten Reihe arg gespalten. Viele halten das Spiel für hervorragend, andere wiederum für richtig schlecht. Seit dem Release des Spiels sind zu dem Action Rollenspiel bereits etliche DLCs erschienen, die vor allem die vier Hauptprotagonisten Noctis, Prompto, Ignis und Gladio beleuchten. Nun plant Publisher Square Enix offenbar eine Royal Edition des Spiels. Dies geht zumindest aus einer Prüfung der Altersfreigabe der amerikanischen ESRB hervor. Allerdings ist bislang noch nicht ganz klar, um was es sich bei der Royal Edition handelt. Am realistischsten und wahrscheinlichsten ist eine Game of the Year Edition, die neben dem Hauptspiel auch sämtliche bisher erschienene DLCs beinhaltet. Die Royal Edition wurde jedoch bislang noch nicht offiziell angekündigt.

Quelle: esrb.org