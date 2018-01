Dragon Ball FighterZ – Neuer Trailer zu Goku Black veröffentlicht

Nachdem bereits schon einige Charaktertrailer erschienen sind, ließ es sich Bandai Namco Entertainment auch heute nicht nehmen, einen weiteren spielbaren Kämpfer für das Beat’em Up Dragon Ball FighterZ in einem Video vorzustellen. Es handelt sich dabei um Goku Black, der mit seiner dunklen unheimlichen Power das Schlachtfeld betritt. Dragon Ball FighterZ wird am 26. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Zudem ist eine Open Beta vom 14. bis zum 16. Januar geplant.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America (via Youtube)