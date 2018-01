Bayonetta – Special Edition vorbestellbar

Im Zuge der The Game Awards die Anfang Dezember 2017 in Los Angeles statt fand, wurde überraschend die Portierung von Bayonetta und Bayonetta 2 für die Nintendo Switch angekündigt. Zu diesen Spielen wurde nun auch eine Special Edition vorgestellt, welche neben Bayonetta 1 als Downloadcode und Bayonetta 2 als Spiel auch ein Steelbook, Stickerbögen und Verskarten beinhaltet. Dabei wird die Special Edition 99.99€ kosten. Beide Spiele erscheinen am 16. Februar 2018 für die Nintendo Switch.

Quelle: amazon.de