Raiders of the Broken Planet – Neuer Charakter H.I.V.E. vorgestellt

Wer ein wenig Sehnsucht nach Wildwest Feeling im Weltraum hat, sollte sich vielleicht mal Raiders of the Broken Planet anschauen. Der Third Person Shooter mit Borderlands Feeling hat jetzt einen neuen Charakter vorgestellt.

Raiders of the Broken Planet bekommt neuen Charakter

Der bereits jetzt schon recht ungewöhnlichen Charakterauswahl wird jetzt ein neuer Charakter hinzugefügt. H.I.V.E. zeigt ihre Fähigkeiten im neuen Trailer. Sie kann Waffen mit einem Pheromon infizieren und danach einen Insektenschwarm, der ihn ihr lebt, loslassen. Die Insekten stürzen sich auf die infizierten Waffen und saugen deren Trägern die Lebensenergie aus um dann H.I.V.E. zu heilen. Hier für euch der Trailer.

