Nintendo Switch – Die meistgespielten Spiele 2017

Seit dem März des vergangenen Jahres ist Nintendos neue Konsole die Switch nun erhältlich. Seit dem Launch hat sie einen Erfolgzug hingelegt, die kaum eine andere Konsole vor ihr hingelegt hat. Doch welche Spiele wurden seit dem Launch am meisten gespielt? Auf diese Frage hat nun Nintendo of America die Antwort gegeben und die Top 10 der meist gespielten Spiele bekannt gegeben. Bei den Spielen sind neben den zu erwartenden Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey auch kleine Indiespiele wie Stardew Valley oder The Binding of Isaac: Afterbirth+ vertreten.

Die Top 20 meistgespielten Spiele auf der Nintendo Switch des Jahres 2017:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 Minecraft: Nintendo Switch Edition Stardew Valley Mario + Rabbids: Kingdom Battle ARMS The Elder Scrolls V: Skyrim The Binding of Isaac: Afterbirth+ NBA 2K18 Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch Fire Emblem Warriors Lego City Undercover Sonic Mania Pokkén Tournament DX 1-2-Switch FIFA 18 Disgaea 5 Complete Rocket League

Quelle: gomicbook.com