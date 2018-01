Games Done Quick – Speedruns für den guten Zweck

Es wird mal wieder Zeit für das mittlerweile größte Charity-Event der Gaming Community. Games Done Quick exisitiert nun schon seit sieben Jahren und veranstaltet 2 Streamevents im Jahr, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Heute startet also ein weiteres Awesome Games Done Quick, welches eine ganze Woche laufen wird.

Zocken für den Krebshilfe

Eine Woche lang werden unzählige Spiele in kürzester Zeit durchgespielt. Dabei gibt es nicht nur einfache Speedruns, sondern auch viele Rennen, spezielle Regeln und vieles mehr. Spenden werden entweder direkt gesammelt, aber auch Einnahmen von Twitch-Abonnements und Merchandise gehen an die Prevent Cancer Foundation. Awesome Games Done Quick endet am 14. Januar. Das letzte Event brachte über 2 Millionen € für den guten Zweck ein.

Quelle: gamesdonequick