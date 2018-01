Dota 2 – Major Status des Galaxy Battles 2018 auf den Philippinen entzogen

E-Sports ist in heutiger Zeit jedem, der mit Videosielen zu tun hat ein Begriff. Die Szene hat sich in den letzten Jahren sehr stark über den gesamten Globus ausgeweitet und findet immer mehr Anklang. Gerade Spiele wie Dota 2 tragen einen wichtigen Teil dazu bei. Doch bringt das auch so seine Probleme mit sich.

Andere Länder, andere Sitten

Valve sah sich gezwungen, dem Galaxy Battles auf den Philippinen den Major-Status zu entziehen. Das Statement von Valve zu der Entscheidung:

“Wir haben kürzlich von neuen Regelungen der philippinischen Regierung erfahren, welche auch die Einreise von E-Sport-Spielern betreffen, und uns deshalb dazu entschieden, den Major-Status des Turniers ‘Galaxy Battles 2018’ zu widerrufen. Es können dort folglich auch keine Qualifikationspunkte mehr gewonnen werden. Diese Entscheidung wurde getroffen, da wir der Meinung sind, dass als Bedingung zur Einreise die Privatsphäre der Spieler in unangebrachter Art und Weise verletzt wird. Das Turnier kann weiterhin stattfinden, allerdings ohne Beteiligung von Valve und nicht als Teil der offiziellen Dota-Saison. Unsere Entscheidung bedeutet nicht, dass wir Fans aus den Philippinen weniger schätzen und wir möchten uns bei allen, die das Event besuchen wollten, ausdrücklich entschuldigen.

Wir befinden uns momentan in Gesprächen mit Turnierveranstaltern, damit nach Möglichkeit ein Major mit den eingeladenen und qualifizierten Teams stattfinden kann, bei dem die ursprünglich für die Galaxy Battles 2018 ausgelobten Qualifikationspunkte gewonnen werden können.”

Einen konkreten Grund nannte man bisweilen noch nicht. Doch könnte das an den Gesetzen des Landes liegen. Auf den Philippinen gelten eSportler als Athleten und müssen sich dort strengen Drogentests unterziehen. Jedoch ist in einigen Ländern der Konsum von zum Beispiel Cannabis erlaubt. Dies könnte die eSportler in unangenehme Situationen bringen.

Quelle: 4players.de