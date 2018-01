WoW – Die Story-Videos der neuen Verbündeten

Mit der nächsten Erweiterung “Battle for Azeroth” für World of Warcraft kommen neben neuen PvP- und PvE-Inhalten auch sechs neue verbündete Völker, die sich jeweils auf drei je Fraktion verteilen ins Spiel. Bereits jetzt findet man zu den neuen Inhalten zahlreiche Spieldaten in WoW und einige Neuerungen werden schon mit den kommenden Patches ins Spiel eingeführt. So findet man unter anderem schon einige Einführungsgeschichten der neuen Verbündeten in den Spieldaten. Jede der neuen Rassen erhält ein eigene Story, welche mittels Questreihen oder bei der Erstellung des Charakters freigeschaltet wird. Die Jungs und Mädels von wowhead waren hier wieder sehr fleißig und haben die ersten Szenen der Videos mitgeschnitten und diese wollen wir euch natürlich auch zeigen.

Die Nachtgeborenen

Wie die Nachtgeborenen ihren Weg zur Horde finden und was genau Alleria Windläufer und der Sonnenbrunnen in Silbermond damit zu tun haben, seht ihr in den folgenden Videos:

Die Leerenelfen

Was die Leerenelfen im zukünftigen Addon Erwartet und was für Worte Alleria an die neuen Charaktere hat, erfahrt ihr in diesem Video:

Die lichtgeschmiedeten Draenei

Welche Prüfung die Draenei erwartet um Wandlung in einen wahren Lichtgeschmiedeten zu vollziehen und welche Worte Fareeya an euch richtet erfahrt ihr im folgenden Video:

Die Hochberg-Tauren

Hier ist es die Anführerin Mayla die das Wort an euch richtet und euch erinnert diese Traditionen zu wahren und in die Welt hinaus zu tragen:

Quelle: wowhead