WoW Battle for Azeroth – Das erwartet unserer Artefaktwaffen

Eigentlich ist es ja kein Geheimnis mehr, dass wir uns mit Battle for Azeroth von unseren geliebten Artefaktwaffen trennen müssen. Bisher war allerdings noch nicht bekannt wie Blizzard das alles über die Bühne bringen will. Doch auch hier bringen die Spieldaten vom kommenden Patch Licht ins Dunkel und offenbaren die Cutscene der Artefaktwaffen. Wer sich in der Hinsicht nicht Spoilern lassen möchte, der sollte von nun an nicht weiter lesen.

Ein großes Opfer

Auch das Ende unserer Artefaktwaffen ist an das Ende der Legion – genau genommen an das Ende von Sargeras gebunden. In der Cutscene selbst finden sich Dialoge von Magni Bronzebart, welche bisher allerdings nicht nicht vertont sind. Schlussendlich kommen die Champions von World of Warcraft zusammen und opfern ihre Artefaktwaffen um die Macht in Sargeras’ Schwert zu binden. Die Macht von Sargeras Waffe ist nämlich dabei Azeroth zu korrumpieren und kann nur durch das Opfer aller Champions eingedämmt werden. Was allerdings dann mit der Waffe des Titanen geschieht, geht aus den Spieldaten bisher nicht hervor.

Quelle: wowhead