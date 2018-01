Burnout Paradise – Remaster Gerüchte verstärken sich

Die Burnout Reihe hat schon lange keine neuen Titel mehr bekommen. Jetzt verstärken sich die Gerüchte um ein Burnout Paradise Remaster erneut.

Burnout Paradise Remaster immer wahrscheinlicher

Via Gematsu wurde jetzt bekannt, dass in Japan bereits ein Release Datum für das Remaster aufgetaucht ist. Demnach soll es in Japan am 16. März erscheinen und umgerechnet etwas 30€ kosten. Sollte dieses Datum tatsächlich korrekt sein, wird es mit Sicherheit nicht mehr lange dauern bis EA den Titel auch für den Rest der Welt bestätigt. Bisher gilt dieser Termin wohl nur für eine PS4 Version, ob es auch eine Version für andere Plattformen geben könnte bleibt also abzuwarten.

Quelle: Gematsu