Wolfenstein – Reihe als Trilogie geplant

Für viele gilt Wolfenstein: The New Colossus als einer der besten Ego Shooter des vergangenen Jahres und erfreut sich großer Beliebtheit. Der neue Teil ist dabei der direkte Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order, welches bereits vor einigen Jahren für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC erschien. Auch dieser Teil war sowohl bei Kritikern und Fans beliebt. Doch wie sieht es mit der Zukunft aus? Auf diese Frage hat nun Jerk Gustafsson, Executive Producer von Entwickler MachineGames, gegenüber Games Radar.einige interessante Aussagen getätigt. Demnach sind die aktuell veröffentlichten Teile als Trilogie geplant. So hat man schon bereits als man die Arbeiten an The New Order begann, eine Trilogie ins Auge gefasst. Allerdings hängt ein möglicher dritter Teil von den Verkaufszahlen und den Erfolg der erschienenen Teile ab. Bis ein möglicher dritter Teil erscheint , kann jedoch noch einige Zeit dauern, denn MachineGames hat bislang noch nicht einmal mit der Planungsphase oder sonstigen Arbeiten begonnen.

Quelle: gamesradar.com