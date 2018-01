Shadow – Streamingdienst startet noch im 1. Quartal 2018

Das französische Unternehmen Blade hat vor kurzem den Cloud Streamingdienst Shadow angekündigt. Damit soll es möglich sein, Computerspiele aus der Cloud heraus zu streamen. Das würde leistungsstarke Rechner überflüssig machen.

Sind teure Hardware und Gamer PCs bald Geschichte?

Durch die Streaming-Technologie Shadow sollen die leistungsstärksten PC-Komponenten in die Cloud verlagert werden. Das soll dank der Partnerschaften mit Microsoft, NVIDIA, Equinix und Intel ermöglicht werden. Diese Technologie soll Echtzeit-decoding in 1080p bei 144Hz, oder 4k-Auflösung bei 60 Hz ermöglichen. Durch entsprechende Apps soll jedes internetfähige Gerät in einen High-End-Rechner umfunktioniert werden. Der Dienst soll bereits im ersten Quartal 2018 in Deutschland an den Start gehen. Später soll noch eine Set-Top-Box folgen. Der Streamingdienst Shadow wird als Abo-Modell angeboten. Die Optionen sind wie folgt:

29,95 € pro Monat bei einer Abo-Laufzeit von mindestens 12 Monaten

34.95 € pro Monat bei einer Laufzeit von mindestens drei Monaten

44,95 € pro Monat ohne Mindestlaufzeit

Streamingdienste werden immer populärer. Im Bereich Film und Fernsehen haben sich Netflix, Maxdome und co. schon stark etabliert. Warum also nich auch im Bereich Gaming? Das könnte Gaming revolutionieren und die Kluft zwischen Mobile- und Couchgaming stark verringern.

Quelle: shadow.tech