NIS America – Presse-Event für Februar angekündigt

Der Entwickler und Publisher NIS America hat bekannt gegeben, dass sein nächstes alljährliches Presse-Event im kommenden Monat stattfinden soll. So sollen am 09. Februar 2018 Ankündigungen zu neuen Titeln getätigt werden. Zudem ist die Rede von einigen “sehr speziellen Gästen”, die dem Event beiwohnen werden. Das Event kann unter anderem in einem Live-Stream verfolgt werden. Leider liegen keine weiteren Details zum Presse-Event bekannt, sodass man nur spekulieren kann, welche Titel auf dem Presse-Event präsentiert werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

