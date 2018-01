Monster Hunter World – Live-Stream gibt Infos zur Beta, Login-Bonus und mehr

Im Rahmen eines Live-Streams hat Publisher Capcom heute weitere Details zum Jagd-Abenteuer Monster Hunter World genannt. Demnach soll die dritte finale Beta-Phase vom 19. bis zum 22. Januar 2018 auf der PlayStation 4 stattfinden. Des Weiteren soll neben den Jagdquests zu Great Jagras, Anjanath und Barroth nun eine vierte Quest hinzugefügt werden, die es den Spielern erlaubt, den Kampf mit Nergigante aufzunehmen. Teilnehmen können alle Besitzer einer PlayStation 4, ein PlayStation Plus-Abonnement ist keine Vorraussetzung.

Kostenlose Updates und täglichen Login-Bonus

Zudem bestätigte Capcom, dass es nach dem Release von Monster Hunter World neben zahlreichen Wartungsarbeiten auch kostenlose Inhaltsupdates geben wird. Das erste geplante Update soll noch im Frühling 2018 erscheinen und das Monster Deviljho ins Spiel bringen. Außerdem soll ein Login-Bonus Einzug in das Spiel halten. Loggt man sich täglich im Spiel ein, so kann man Gegenstände für sein Abenteuer sichern. Durch Lucky Tickets kann sich die Belohnung nach Abschluss einer Quest vergrößern. Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: CapcomChannel, Monster Hunter (via Youtube)