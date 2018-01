Dragonball Fighter Z – Neuer Charaktertrailer veröffentlicht

Bandai Namco hat im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung von Dragonball Fighter Z einen neuen Charaktertrailer veröffentlicht.

Kame Hame HAAA!!!!

In dem knapp 40 Sekunden langen Video wird der Kämpfer SSGSS Vegeta gezeigt. Damit soll die Wartezeit für die Fans etwas verkürzt werden. Viele Fans warten schon sehnsüchtig auf den Release des Spiels. Das Prügelspiel im Dragonball Universum brilliert mit einer Vielzahl an Kämpfern und Arenen und einem coolen Grafikstil. Dragonball Fighter Z erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Bandai Namco (via Youtube)