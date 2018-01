The next level – NAT-Games 3.0 ist online!

Wir haben das neue Jahr 2018 mit einer großen Veränderung begrüßt und präsentieren uns ab sofort in einer aktualisieren Form der Videospielberichterstattung. Über die letzten drei Jahre haben wir an unserem Design immer wieder mit neuen Schriften und Optimierungen gewerkelt und versucht modern zu bleiben. Allerdings brauchte es doch noch etwas mehr, als nur ein paar Handgriffe. Mit einem modernen Header, neuen Schriftarten, größeren Bildern, einer überarbeiteten mobilen Webseite, neuen Inhalten und vielem mehr. Mit dieser dicken Überraschung sind wir nun auch aus unserer Winterpause zurückgekehrt und bringen für euch ab sofort wieder täglich die neusten News, Tests, Specials und Videos.

Feedback ist enorm wichtig

Das Wichtigste habe ich aber noch ganz vergessen zu erwähnen. Durch die vielen Neuerungen ist es uns natürlich enorm wichtig, Feedback von unserer Leserschaft zu erhalten. Deshalb bitten wir um konstruktive Meinungen, Kritik oder Anmerkungen in den Kommentaren unterhalb dieses Beitrages. Zögert bitte nicht und schreibt uns, was ihr gut und was ihr nicht gut findet. Nur so ist es uns möglich, an den Dingen zu arbeiten und etwas zu verändern.

Wir freuen uns auf das Jahr 2018 und sind gespannt, was für Titel uns in diesem Jahr erwarten werden. Wer noch einmal einen Rückblick auf 2017 erhalten möchte, sollte sich unbedingt unseren Jahresrückblick inkl. unserem Game of the Year anschauen. Eine ausführliche Form des vergangenen Spielejahres.