Secret of Mana – PS4 bekommt physische Version in Europa

Das Remake von Secret of Mana war eine kleine Überraschung. Da der Titel nicht sehr groß ist, gab es natürlich Spekulationen darüber, ob Europa einen physischen Release bekommen würde. Jetzt haben wir die Antwort.

Via Twitter hat der offizielle Account mitgeteilt, dass Europa in der Tat einen physischen Release des Remakes bekommen wird. Leider gilt das ausschließlich für die PS4 Version. Playstation Vita und PC müssen mit digitalen Versionen Vorlieb nehmen. Erscheinen soll das RPG Remake am 15. Februar erscheinen.

We’re starting 2018 off with a bang – the PS4 version of #SecretofMana is getting a physical release in the West! pic.twitter.com/2rgToald2t

— Secret of Mana (@ManaGame) 2. Januar 2018