Overwatch – Entwicklervideo enthüllt Pläne für 2018

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Blizzard Entertainment Entwicklervideos zum Helden-Shooter Overwatch, in welchen meist Game Director Jeff Kaplan über den Fortschritt und weiteren Verlauf des Spiels redet. So wird auch im neusten Video ein Rückblick auf das vergangene Jahr gezeigt, allerdings wird auch ein Überblick über das kommende Jahr gegeben.

Ein neuer Held sowie eine neue Map

Bereits angekündigt wurde die Map Blizzard World, die wie ein Freizeitpark aufgebaut ist, in welchem verschiedene Spiele aus dem Hause Blizzard als Themes dienen. Der Release soll laut Kaplan nicht mehr weit entfernt sein, allerdings wurde kein genaueres Datum genannt. Dafür sollen laut Kaplan viele Easter Eggs enthalten sein. Auch die Overwatch League Skins sollen in naher Zukunft erscheinen. Des Weiteren wird hinter verschlossenen Türen an dem 27. Helden gebastelt, der laut Game Director Kaplan dringend benötigt werden soll. Allerdings wurde auch hier kein näheres Release-Datum genannt. Das nächste Event soll das Mondneujahrsereignis des Hundes sein, in naher Zukunft soll es zudem wieder ein Jubiläumsevent mit legendären Skins geben.

Quelle: Overwatch DE (via Youtube)