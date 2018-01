Monster Hunter: World – PC-Version erscheint im Herbst 2018

Am 26. Januar startet mit Monster Hunter: World der erste große Kracher in diesem Jahr für die PlayStation 4 und die Xbox One. Dies wird zudem der erste weltweit simultane Release eines Monster Hunter-Titels. Nun gibt es zudem Neuigkeiten zum Release der PC-Version, diese wird nämlich im Herbst 2018 erscheinen.

Monster Hunter: World PC-Version wird kein einfacher Port

Das Entwicklerteam arbeitet mit voller Kraft an jeder Plattform-Version, für den PC sind zusätzliche Optimierungsarbeiten nötig. Man möchte die PC-Spieler nämlich nicht einfach mit einem Port beglücken, sondern gründlich aufbereiten. Neben 4K-Support und HDR soll die PC-Version optisch gleichauf mit der Xbox One X Fassung werden.

Mehr berichtet Ryozo Tsujimoto in diesem heute veröffentlichten Video:

Quelle: Capcom via Pressemeldung und YouTube