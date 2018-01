Microsoft Kinect – Adapter für Xbox Kamera wird eingestellt

Die Microsoft Kinect Kamera war schon seit dem ersten Release ein Streitpunkt unter Gamern. Die einen mochten das Gimmick andere hätten lieber ein paar Euro gespart. Nachdem neuere Modelle bereits ohne die Kamera geliefert wurden, steht jetzt auch der Adapter vor seinem Aus.

Microsoft Kinect Adapter wird eingestellt

In einem Statement gegenüber Polygon, äußerte sich Microsoft zur Einstellung des Zubehörs. Nach genauen Überlegungen habe man sich entschieden, die Produktion des Xbox Kinect Adapters einzustellen. Stattdessen möchte man sich auf die Produktion von Zubehör konzentrieren, dass von Fans tatsächlich gewünscht wird. Da sowohl die Xbox One S als auch die Xbox One X den entsprechenden Port nicht besitzen werden diese in Zukunft keine Möglichkeit mehr haben die Kinect zu nutzen.

Quelle: Polygon