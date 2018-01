Farmer’s Dynasty – Neuer Trailer verfügbar

Farmer’s Dynasty startet mit einem neuen Trailer ins neue Jahr! Sehen Sie jetzt die zahlreichen Features und lassen Sie sich von den einzigartigen Möglichkeiten verzaubern: Die einzigartige Fahr- und Lebenssimulation bietet eine komplett neue Spielerfahrung durch die Kombination einer Lebenssimulation mit Rollenspielaspekten mit der klassischen Landwirtschaftssimulation.

Farmer’s Dynasty erhält neuen Trailer

Erinnerst du dich an die gute alte Zeit, als du deinen Großvater auf dem Bauernhof besucht hast? Die Zeit als du mit deinem Opa gemeinsam auf dem Traktor die alten Landstraßen entlang gefahren bist um die Felder zu bestellen. Nun bist du zurück auf deiner Farm. Die letzten Jahre hattest du intensiv in der großen Stadt gearbeitet, aber die guten alten Zeiten auf der Farm wirst du wohl nie vergessen. Der Traum lebt noch immer in dir: Großvaters Farm wieder aufzubauen und deine eigene Dynastie zu schaffen – lass den Traum Wirklichkeit werden!

Quelle: Toplitz Productions via Pressemeldung