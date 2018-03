ARMS – Neue Kämpferin Dr-Coyle vorgestellt

Das neue Update Version 5.0 für ARMS ist nun verfügbar und bringt einen neuen Charakter mit ins Spiel: Die verrückte Wissenschaftlerin Dr. Coyle. Sie möchte die stärkste ARMS-Kämpferin aller Zeiten werden und schreckt somit auch nicht davor zurück, schmerzhafte Experimente an sich selbst durchzuführen.

Neue Stage mit inbegriffen

Im Trailer sehen wir das Arsenal, welches Dr. Coyle mit sich bringt. Wie jeder Kämpfer hat sie drei verschiedene ARMS zur Verfügung, die taktisch klug eingesetzt werden wollen. Der Lokjaw schleudert explosive Geschosse auf den Gegner, der Parabola sorgt für schockierende Erfahrungen und der Brrchuck lässt eure Gegner erst einmal chillen. Dr. Coyle bringt ebenfalls eine neue Stage mit, ihr ganz persönliches Labor, in dem sie an ihren Experimenten arbeitet. Das Update steht bereits zur Verfügung, ihr könnt Dr. Coyle also sofort ausprobieren.

Quelle: Nintendo via Youtube / nintendo.com