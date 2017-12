Playstation Store – Große “Januar Angebote” Aktion getartet

In wenigen Tagen startet das neue Jahr. Doch im Playstation Store wird schon jetzt der Januar gefeiert. Im Playstation Store ist die neue “Januar Angebote” Aktion gestartet. In dieser sind wieder zahlreiche Spiele teils drastisch im Preis reduziert. Bei der Angebote Aktion sind sowohl aktuelle Spiele wie Call of Duty: WWII oder South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe als auch ältere wie Borderlands: The Handsome Collection oder The Witcher 3 vertreten. Unter folgenden Link könnt ihr das gesamte Angebot nachschauen: Playstation Store. Die Aktion ist bis zum 19. Januar gültig.

