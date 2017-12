Steam – Wintersale 2017

Auch dieses Jahr gibt es zu Weihnachten einige Schnäppchen beim Wintersale von Steam abzustauben. Wer sich etwas durch den Shop klickt, kann sicher das eine oderandere Highlight finden – auch wir haben uns etwas umgeschaut und ein paar coole Spiele für euch heraus gesucht, die euch zusagen könnten.

Für jeden Schnappchenjäger das richtige Game

Erst vor kurzem hatten wir in dieser News über die kostenlose Woche in H1Z1 berichtet und nun könnt ihr euch das Spiel mit einem Rabatt von 75%- also statt 19,99 € für nur 4,99 € sichern. Keine Lust auf Shooter, wer lieber Spiele mit viel Story spielt, dürfte mit Life is Strange: Before the Storm gut fahren. Das Spiel ist aktuell dank des Rabatts von 30% für nur 11,89 € zu haben. Oder lust auf etwas mehr Strategie? Dann könnte Dungeons 2 und 3 etwasfür euch sein, beide Spiele einschließlich zahlreicher DLC sind aktuell im Angebot. Den aktuellsten Teil Dungeons 3 erhaltet ihr mit einem 25% Rabatt statt für 44,99 € für nur 33,74€. Dungeons 2 kommt sogar mit einem Rabatt von 75% daher und ist damit für schlappe 4,99 € zu haben.

Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele wie zum Beispiel:

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – mit einem Rabatt von 40% erhaltet ihr für 23,99 €

Marvel vs. Capcom: Infinite – mit einem Rabatt von 40% erhaltet ihr für 29,99 €

Middle-earth: Shadow of War – mit einem Rabatt von 30% erhaltet ihr für 41,99 €

Call of Duty: WWII – mit einem Rabatt von 17% erhaltet ihr für 49,79 €

Prey – mit einem Rabatt von 50% erhaltet ihr für 19,99 €

The Witcher 3: Wild Hunt – mit einem Rabatt von 50% erhaltet ihr für 14,99 €

Dishonored – mit einem Rabatt von 75% erhaltet ihr für 2,49 €

Natürlich gibt es noch mehr spiele, klickt euch einfach mal durch den Steam Shop ihr werdet sicher das perfekte Schnäppchen für euch finden.

Quelle: Steam