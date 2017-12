Heroes of the Storm – Schneeballschlacht

Leise rieselt der Schnee… still und starr? Moment! Still? Von still sind wir hier ganz weit entfernt, denn im aktuellen Heldenchaos von Heros of the Storm fliegen die Schneebälle quer durch die Arenen. Auch ihr könnt euch mit in die Schneeballschlachten stürzen und präzise Geschosse aus der weißen Pracht zaubern. Ein paar Regeln müsst ihr aber trotzdem beachten:

Regeln:

Schneebälle Wählt einen von drei zufällig ausgewählten Helden und dann geht es auch schon in das verfluchte Tal. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit: Ihr habt nur 30 Sekunden für die Auswahl zur Verfügung! Zwei Arten von Schneebällen tauchen während der Partie auf dem Boden auf. Fluffiger Schneeball Ein schneller Schneeball, der einen einzelnen gegnerischen Helden in einer geraden Linie trifft und dabei Diener und Gebäude ignoriert. Stößt Ziele zurück und verursacht beträchtlichen Schaden. Schwerer Schneeball Eine Schneeexplosion, die Flächenschaden und zusätzlichen Schaden an nicht-heroischen Zielen verursacht. Verlangsamt alle getroffenen Ziele um 60 %. Der Verlangsamungseffekt lässt über 2 Sek. nach. Die Fähigkeit „Schneeball werfen“ erscheint neben eurer Fähigkeitenleiste, wenn ihr einen Schneeball haltet (Standard-Hotkey: F). Helden können über Schneebälle laufen, um sie aufzuheben und sie können nur einen Schneeball auf einmal halten.

Tribute Wenn die erste Tributphase startet, werden zunächst zwei Tribute zusammen erscheinen – in einem Abstand von fünf Sekunden. Nimmt ein Spieler einen Tribut auf, wird 5 Sekunden später irgendwo anders ein neuer erscheinen. Das heißt, grundsätzlich sind immer zwei Tribute am Leben. Dies geht so lange weiter, bis eines der Teams verflucht wurde. Während eines Fluchs oder in den 60 Sekunden nach einem Fluch erscheinen keine Tribute. Während des Ereignisses werden nie genug Tribute erscheinen, um beide Teams gleichzeitig zu verfluchen.

Zerstört die Zitadelle des gegnerischen Teams, um die Partie zu gewinnen!

Wer richtig viel Freude an dem neuen Modus findet und drei Partien der Schneeballschlacht hinter sich bringt, erhält am Ende eine Beutetruhe als Belohnung.

Quelle: blizzard