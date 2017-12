Need for Speed Payback – Großes Update kommt

Electronic Arts hat für den 19. Dezember 2017 ein großes Update angekündigt. Dieses betrifft sowohl das Grundspiel als auch die Deluxe-Version.

Neue Wagen für alle! Speedcross nur gegen Bares.

Neben einigen neu anwählbaren Fahrzeugen, unter anderem Mazda RX-7, Plymouth Barracuda und Nissan Skyline 2000 GTR, welche für alle Spieler kostenlos sind, gibt es noch eine Erweiterung für den Multiplayer-Modus. In den sogenannten Drift-Runs treten bis zu acht Kontrahenten auf 10 verschiedenen Strecken gegeneinander an. Doch es gibt allerdings auch ein kostenpflichtiges Update. Dieses bringt den Speedcross-Modus samt eigener Fahrzeuge mit. Dabei gilt es innerhalb des Zeitlimits so viele Punkte wie nur irgendwie möglich zu machen. Dabei wird gedriftet, gesprintet und gesprungen was das Zeug hält. Besitzer der Deluxe Edition erhalten diesen Modus Gratis. Alle anderen können ihn kostenpflichtig erwerben.

Quelle: Electronic Arts