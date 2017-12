GameStop – Neue PS4 Pro Umtausch Aktion gestartet

Wer kurz vor Weihnachten von einer PS4 zu einer PS4 Pro aufsteigen möchte, der bekommt bei Gamestop in den nächsten Tagen eine passende Möglichkeit. Denn bei der Videospielkette ist eine neue Umtauschaktion gestartet, bei der man seine gebrauchte Playstation 4 und 99€ gegen eine PlayStation 4 Pro in Glacier White mit 1 TB Festplatte inkl. Destiny 2 eintauschen kann. Um dies zu machen muss man pünktlich am 18. Dezember 2017 im Store eine Playstation Pro reservieren. Die neue Playstation 4 Pro kann man dann zwischen dem 21. und 23. Dezember abholen. Dabei muss man seine gebrauchte Playstation 4 mit allem Zubehör und drei Playstation 4 Spiele abgeben. Da es bei der letzten Umtausch Aktion recht chaotisch abging, kann nun jeder Gamestop Store nur 24 Reservierungen entgegen nehmen.

Quelle: gamestop.de