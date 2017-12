Mario Kart 8 Deluxe – Amerika bekommt Steelbook Version

Das Spiele häufig unterschiedliche Versionen für verschiedene Regionen erhalten ist nichts Neues. Nun bekommt anscheinend auch Mario Kart 8 Deluxe eine spezielle Steelbook Version.

BestBuy in Amerika wird passend zur Weihnachtszeit eine Steelbook Version des Kart Racers anbieten. Der Hersteller Scanavo, der unter anderem auch Steelbooks für Assassins Creed und Mass Effect produziert hat, wird die Box herstellen. Bis jetzt ist nur bestätigt, dass Amerika diese Variante erhalten wird. Ob Nintendo etwas ähnliches auch in anderen Regionen plant ist bisher unklar. Für Fans und Sammler wäre es aber mit Sicherheit eine nette Zugabe für die Sammlung.

Get an exclusive Mario Kart SteelBook when you buy Mario Kart 8 Deluxe for the #NintendoSwitch. https://t.co/lpBmRYVYJk

— Best Buy (@BestBuy) 17. Dezember 2017