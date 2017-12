Catherine – Naht vielleicht ein Remaster

Lange schon gibt es Gerüchte über ein Remaster Projekt von Atlus. Jetzt deuten immer mehr Informationen auf ein Catherine Remaster hin.

Kommt ein Catherine Remaster von Atlus

Schon vor Monaten gab es erstmals Gerüchte, dass Atlus an einem Remaster eines beliebten Titels arbeitet. Jetzt hat Blogger Ryokuta2089, der bekannt dafür ist Informationen aus den neuesten japanischen Spielemagazinen zu leaken, neue Informationen veröffentlicht. Demnach soll Atlus an einem “Nachfolger zu einem populären PS3 Titel” arbeiten. Da vor Monaten bei den ersten Gerüchten auch von Atlus Seite öfter Anspielungen in Richtung dieses Titels fielen, könnte also mehr dran sein. Ryokuta2089 sagte zudem, der Titel habe keine Nummer im Titel und scheint wohl eher ein vollständiges Remaster zu werden. Atlus selbst hat darüber hinaus angekündigt, noch vor dem Ende des Jahres zu enthüllen worum es sich bei dem Projekt handelt.

Quelle: Gematsu