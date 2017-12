WoW Legion – Winterhauchfest 2017

Alle Jahre wieder, wird auch in World of Warcraft das Weihnachtsfest gefeiert. Das Winterhauchfest hält Einzug in Azeroth und bringt den artigen WoW Spielern zahlreiche Geschenke und Aufgaben. Mit den täglichen Aufgaben und Herausforderungen wird den Spielern ermöglicht, spezielle nur während des Weihnachtsfestes verfügbare Belohnungen zu erhalten.

Neue Geschenke für brave Spieler

Spielzeugfans kommen dieses Jahr wieder auf ihre Kosten, dank der Dataminer wissen wir schon jetzt das es dieses Jahr in den Geschenken unterm Weihnachtsbaum unter anderem das neue Spielzeug “Hearthbox” geben wird. Hierbei handelt es sich wohl um eine Art von neuem Hearthstone-Brett, welches vielleicht sogar explodieren kann? Ebenfalls wird es verschiedene Versionen für Horde und Allianz geben. Wahrscheinlich wird es einen großteil der Geschenke ausdem letzten Jahr aus zu diesem Weihnachtsfest geben – aber wir packen doch trotzdem immer wieder gerne Geschenke aus, oder?

Diener von Grumpus

Außerdem: Auch dieses Jahr kann man noch den Diener von Grumpus erhalten, dafür müsst ihr in eure Garnison von Warlords of Draenor (nutzt dafür am besten euren Garnisions-Ruhestein) gehen und dort die täglichen Mission erledigen. Mit den dort verdienten Vorräten könnt ihr euch täglich ein “wildes Geschenk” kaufen und dieses kann mit etwas Glück das Reittier “Diener von Grumpus” enthalten. Das Winterhausfest-Event findet noch bis zum 2. Januar 2018 statt.

Quelle: wowhead