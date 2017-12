Pokémon GO – Neuer legendärer Raidboss

Es gab schon einige Raidbosse bei Pokémon GO, darunter Pokémon der 1. und der 2. Generation und nun steht seit wenigen Tagen der erste Raidboss der 3. Generation bereit. Genau genommen handelt es sich dabei um Groudon, welchen ihr nun in den Arenen bekämpfen könnt. Bisher war Groudon nur in Regionen wie Hoenn zu fangen und nun haben alle Trainer die einmalige Möglichkeit dieses Monster zu besiegen.

Watch out, Trainers! Groudon, the Ground-type Legendary Pokémon originally discovered in the Hoenn region, is now appearing in Raid Battles around the world. https://t.co/mXvoyIrXIG pic.twitter.com/ZMJf8GR6Er — Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 15, 2017

Groudon gehört zu den Pokémon vom Typ Boden, gegen Bodenpokémon sind vorallem Pflanzen- und Wasser-Attacken effektiv. Als Raidboss verfügt er über 51.969 WP und nach dem Fang hat er einen maximalen WP Wert von 2.328. Wie auch schon Raikou, Suicune und Entei bleibt Groudon nur einen Monat, also noch bis zum 15. Januar 2018 in den Arenen von Pokémon GO und wird daraufhin von einem anderen legendären Monster abgelöst.

Quelle: Twitter