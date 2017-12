Overwatch – Neuer Hanzo Skin wird überarbeitet

Passend zu Weihnachten, startete vor kurzem auch bei Overwatch das Winterwunderland 2017 und brachte insgesamt sieben schöne neue legendäre Skins mit sich. Unter anderem gab es den beliebten “Casual” Skin von Hanzo, der Overwatch Fans bereits aus dem Weihnachtscomic 2016 bekannt sein dürfte. Bei diesem Skin ist Hanzo in Alltagskleidung gehüllt, welche er wohl auch tragen würde, wenn er entspannt durch die Straßen schlendern würde.

Fans erhalten gewünschtes Update

Genau dieser bisher so beliebte Comic Skin, sorgte für unglaublich viel Diskussions-Stoff in der Overwatch-Community. Diese empfand den Skin im Spiel als zu “alt”, so habe Hanzo im Spiel einen grauen Bart und auch einen grauen Haaransatz und würde nicht dem Hanzo aus den Comics entsprechen. Die Entwickler des Spiels haben sich diese Kritik zu Herzen genommen und den Skin daraufhin überarbeitet, so dass Hanzo nun deutlich jugendlicher daher kommt. Aber seht einfach selbst:

