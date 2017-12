H1Z1 – Testet Battle Royal für eine Woche kostenlos

Die Battle Royal Modi erleben grade den Boom ihren Lebens und sprießen aus fast jedem Spiel irgendwie hervor. Wer mal eine Alternative zu Spielen wie Playerunknown’s Battlegrounds oder Fortnite sucht, kann nun eine Woche lang das Battle Royal Spiel von H1Z1 kostenlos testen. In H1Z1 treten 150 Spieler auf einer Map gegeneinander an. Dabei wird diese Map nach jeweiligen Zeitabschnitten immer kleiner, so dass sich die Gegner zwangläufig irgendwann in die Arme laufen müssen.

Abwechslung bei Battle Royal?

Bisher mussten sich Spieler den Shooter für 20 Euro bei Steam kaufen – doch nun schlägt die Stunde der Battle Royal Fans, denn noch bis zum 21. Dezember könnt ihr euch das Spiel über Steam herunter laden und kostenlos zocken und weils so schön ist, sind alle Spielmodi und alle Waffen auch direkt mit freigeschaltet. So steht dem Spaß wirklich nichts mehr im Weg. Wer am Ende der Gratis Woche vom Spiel überzeugt ist, erhält einen einmaligen Rabatt von 75% auf den Kaufpreis. Dieser Rabatt ist bis zum 4. Januar 2018 verfügbar und ihr könnt euch H1Z1 dann für schlappe 4,99 Euro unter den Nagel reißen.

Quelle: steamcommunity