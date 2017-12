Yooka-Laylee – Launch-Trailer zum heutigen Release

Bereits vor über einem halben Jahr erschien der 3D-Platformer Yooka-Laylee für PlayStation 4, Xbox One und PC. Nun können auch Nintendo Switch-Spieler in den Genuss des Spieles kommen, denn heute erscheint pünktlich vor Weihnachten das Spiel im Nintendo eShop. Leider wird es das Spiel nicht als Retail-Version zu kaufen geben. Für die Nintendo Switch wurden einige Verbesserungen vorgenommen und neue Features, wie zum Beispiel der Single Joy-Con Multiplayer, implementiert.

Wir haben viele Monate damit verbracht, signifikante Optimierungen und Dutzende von Spiel-Updates hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Nintendo Switch-Version von Yooka-Laylee wirklich die Größte ist. In allen Multiplayer-Spielen steht ein einzigartiger Joy-Con-Support parat. Hinzu gesellt sich eine riesige Liste an Änderungen, darunter ein brandneuer Kameramodus, Verbesserungen an der Steuerung und zusätzliche Menüoptionen.