Overwatch – Das Winterwunderland 2017 öffnet seine Pforten

Alljährlich gibt es für Blizzards Helden-Shooter Overwatch Events, um die Community zu erfreuen. So auch das diesjährige Weihnachts-Event, dem Winterwunderland. Das Event findet in diesem Jahr vom 12. Dezember bis zum 1. Januar 2018 statt. In diesem Zeitraum ist es euch wieder möglich, durch Lootboxen über 50 passende Skins, Emotes, Sticker und vieles mehr für eure Sammlung zu ergattern. Zudem wurden die Maps Hanamura, Schwarzwald und King’s Row weihnachtlich dekoriert. Doch neben den sammelbaren Goodies gibt es zwei spielbare Modi, wovon einer gänzlich neu ist.

Ab auf die Yeti-Jagd!

Neben Meis Schneeballschlacht, die man aus dem letzten Jahr kennt, kann man in der Yetijagd ordentlich Gas geben. In dem Brawlspielen insgesamt 6 Spieler gegeneinander, wovon 5 Meis gegen einen Winston-Yeti antreten müssen. Der Yeti sammelt Fleisch und aktiviert so seine Wutfähigkeit, die ihm Frostimmunität verleiht. Die Meis hingegen müssen versuchen, den Yeti zu finden und zu eliminieren, bevor er genug Fleisch gegessen hat. Dabei unterstützt Meis neue Fähigkeit, die Yetifalle, die Jagd ungemein.

Quelle: Blizzard Entertainment