Metal Gear Survive – Beta angekündigt

Wie wir bereits wissen, erscheint mit Metal Gear Survive der erste Metal Gear Ableger, seitdem Serienerfinder Hideo Kojima Konami verlassen hat. Bei dem Onlinespiel geht es um Crafting, Basenbau und Verteidigung und besitzt ein Lootsystem mit großer Koopeinbindung. Damit Ende Februar alles reibungslos verläuft will Konami vorher einmal die Server ordentlich testen. Daher hat man nun eine Beta für Playstation 4 und Xbox One angekündigt, die vom 18. Januar bis zum 21. Januar stattfinden wird. In der Beta kann man im Koopmodus zusammen mit seinen Freunden kämpfen, seine Basen aufbauen oder gegen Feinde verteidigen. Jeder der an der Beta teilnimmt erhält für das fertige Spiel ein In Game Bonus inklusive einer Fox Hound Plakette, Metal Gear Rex Accessoire und ein Bandana.

METAL GEAR SURVIVE SINGLE PLAYER COMMENTARY TRAILER



Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar für Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: YouTube (Konami)