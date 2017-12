Dragon Ball FighterZ – Drei neue Kämpfer aus Dragon Ball Super enthüllt

Die neue Ausgabe des japanischen V-Jump Magazins ist da und das heißt auch: Neue Charaktere für Dragon Ball FighterZ. Diesmal stehen die drei angekündigten Kämpfer ganz im Sinne der aktuell laufenden Serie Dragon Ball Super, welche nach den Ereignissen aus Dragon Ball Z angesetzt ist. Mit dabei sind Beerus, Goku Black und Hit. Auch ihre Fähigkeiten und ein bislang noch nicht gezeigtes Feature wird auf den Seiten des Magazins präsentiert.

3 mächtige neue Kämpfer und dramatische Finisher

Kommen wir zuallererst zu den neuen Kämpfern. Beerus ist ein Gott der Zerstörung und in der Serie mächtiger als alle Kämpfer, denen wir bislang begegnet sind. Bleibt abzuwarten, wie es im Spiel erklärt wird, dass andere Kämpfer mit ihm mithalten können. Er verwendet seine Kugeln der Zerstörung, welche bei Berührung explodieren. Der zweite Kämpfer ist Goku Black in seiner Super Saiyajin Rosé-Form antritt. Er benutzt seinen Kumpanen Zamasu als Unterstützung. Zu guter Letzt haben wir Hit, einen Assassinen, der mit seiner Zeitstopptechnik hantiert und nicht zu unterschätzen ist. Zusätzlich zu den neuen Kämpfern wird erstmals über dramatische Finisher gesprochen. Sie werden aktiviert, wenn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind und spielen zusätzliche Cutscenes ab. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für den PC, die PS4 und die Xbox One.

Quelle: shonengamez