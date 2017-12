Street Fighter 30th Anniversary Collection – 30 Jahre auf die Mütze hauen wird von Capcom gefeiert

Am 30. August 1987 wurde mit der Veröffentlichung des ersten Street Fighter ein Franchise gestartet, welches das Kampfspielgenre bis heute prägt. Zum 30-jährigen Jubiläum veröffentlicht Capcom nun mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection eine Zusammenstellung bestehend aus 12 Titeln der Serie, in der sich sowohl Veteranen als auch Neulinge die Historie des Franchises genauer anschauen können.

Erlebt die 30-jährige Historie noch einmal nach

Die Street Fighter 30th Anniversary Collection bietet neben den 12 Spielen allerlei Features, um sich noch einmal in der Vergangenheit umzuschauen. Dazu gehören eine Timeline des Franchises sowie eine Gallerie aller Charaktere und ihrer Sprites. Folgende 12 Spiele sind in der Street Fighter 30th Anniversary Collection enthalten:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: Third Strike

Vier dieser Titel bieten zudem einen Onlinemodus, in dem ihr sowohl Ranked als auch Casual gegen andere Spieler antreten könnt. Diese vier Titel sind Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike. Die Street Fighter 30th Anniversary Collection erscheint im Mai 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

