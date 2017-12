Monster Hunter: World – Erhält weitere Monster als kostenfreien DLC

In wenigen Wochen kann und darf in Monster Hunter: World wieder etliche Monster alleine oder zusammen mit Freunden bekämpft werden. Wie bereits bekannt wird es in Monster Hunter: World etliche verschiedene Monster aller Art geben die man bekämpfen und danach looten kann. Doch irgendwann hat man auch alle Monster gesehen und was dann? Auf diese Fragen hat nun Produzent Ryozo Tsujimoto der Famitsu Antworten gegeben. Demnach will Capcom nach der Veröffentlichung des Spiels neue Monster als kostenlosen DLC veröffentlichen. Bislang ist jedoch unklar, wann und in welcher Form diese erscheinen.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar für Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: famitsu.jp