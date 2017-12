Battlefield Bad Company 3 – Erste Infos geleaked?

Große Shooter-Reihen, die etwas auf sich halten, werden jedes Jahr fortgesetzt. So auch Battlefield. Mittlerweile gibt es haufenweise Teile in den verschiedensten Kriegsepochen. Doch nun will ein Youtuber heiße Infos zum kommenden Ableger der Reihe haben.

2018 soll Battlefield Bad Company 3 erscheinen

Solche Gerüchte gibt es immer mal wieder. Allerdings hat der Youtuber AlmightyDaq schon in der Vergangenheit recht mit seinen Spekulationen gehabt. Das letzte Mal bei Battlefield 1. So soll Battlefield Bad Company 3 im Vietnamkrieg spielen. Waffen, Fahr- und Flugzeuge sollen sich wieder reichlich anpassen lassen. Auch kann dieses Mal der eigene Charakter individualisiert werden. Die Gefechte sollen in 32 vs. 32 Spieler Partien ausgetragen werden. Auch die klassischen Spielmodi wie etwa Rush, Domination und Team-Deathmatch. Das Spieltempo soll etwas schneller sein als bei Battlefield 1. Genauere Informationen zu den Mikrotransaktionen gibt es noch keine. Doch da Lootboxen gerade heiß diskutiert werden und EA deswegen ohnehin schon stark in der Kritik steht, ist es möglich, dass diese ganz wegfallen. Auf der E3 sollen weitere Infos veröffentlich werden. Diese findet vom 12.-14. Juni 2018 in Los Angeles statt. Weder DICE noch Electronic Arts äußerten sich bisher zu diesen Aussagen.

Quelle: Almightydaq (via Youtube)